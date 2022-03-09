Ödemiş'te 13 Mart'ta deve güreşi düzenlenecek - Haberler

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Ödemiş'te 13 Mart'ta deve güreşi düzenlenecek

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te 13 Mart'ta deve güreşi düzenlenecek

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Konaklı Mahallesi, 13 Mart Pazar günü, deve güreşleri organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Konaklı Mahallesi, 13 Mart Pazar günü, deve güreşleri organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Ödemiş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25'incisi düzenlenecek güreşler için, ilçeye çeşitli kentlerden pehlivan develer getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kültürün yaşatılması için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Konaklı'nın deve güreşlerinin yapıldığı önemli merkezlerden olduğunu belirten Eriş, şunları kaydetti:

"Ödemişimizde geleneksel deve güreşlerine gönül veren derneklerimizin bir araya gelmesiyle güzel bir hazırlık süreci yaşandı. Pazar günü de heyecanlı bir organizasyon bizleri bekliyor olacak. Emeği geçenleri şimdiden kutluyorum. Tüm hemşehrilerimizi Konaklı'ya bekliyoruz."

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş, İzmir, Pazar, Mart, Güncel, Haberler

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