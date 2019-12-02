Ödemiş'te "1. Klasik Araç Fuarı" ilgi gördü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen "1. Klasik Araç Fuarı", klasik otomobilseverleri buluşturdu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen "1. Klasik Araç Fuarı", klasik otomobilseverleri buluşturdu.
Ödemiş Salı Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 klasik araç sergilendi.
Ödemiş Murat 124 Kulübü Başkanı Önder Odabaşı, fuarı geleneksel hale getirmeyi istediklerini dile getirdi. Fuarın büyük ilgi gördüğünü aktaran Odabaşı, belediye yetkililerine teşekkür etti.