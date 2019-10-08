Ödemiş, Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisine hazırlanıyor

08.10.2019 12:58

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle serginin düzenleneceği fuar alanı ve çevresi, bu önemli organizasyona hazırlanıyor



17-20 Ekim 2019 tarihlerinde 15. kez kapılarını açacak Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi öncesi, fuarı alanı ve çevresinde yoğun bir hazırlık yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle başlatılan kilit taş kaplama çalışmaları, fuar alanının ardından Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi yanındaki otoparkta devam ediyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekiplerince sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; fuar alanı içerisinde 3 bin 500 metrekare, Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi yanındaki otoparkta da yaklaşık 5 bin 500 metrekare olmak üzere Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı ve çevresinde yaklaşık 9 bin metrekarelik kilit taş kaplaması yapılacağı öğrenildi. Çalışmalarında, 17 Ekim'deki sergi açılışı öncesi tamamlanacağı bildirildi.



Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Evimiz Ödemiş'i daha da güzelleştirmek, halkımızın ortak kullanım alanlarındaki koşulları iyileştirmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentimiz açısından en önemli organizasyonlardan biri olan Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergimize ev sahipliği yapmadan önce, fuar alanımızda ihtiyaç duyulan kilit taş çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle tamamlıyoruz. Sergimiz güzel bir ortamda üretici ve alıcının buluşmasına sahne olacak. İZBETON ekiplerimiz fuar alanımızın ardından Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisemizin yanındaki otoparkta da kilit taş kaplamalarını tamamlıyor. Fuar alanımıza hitap eden bu otoparkta toz ve çamur sorunu ortadan kalkacak. Çalışmalar sergi öncesi tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyemize verilen bu önemli destek için teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA