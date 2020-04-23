Ödemiş polisinden, 23 Nisan konvoyu
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bayrak ve balonlarla süslü araçlarla şehri turladı.
23.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:00
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bayrak ve balonlarla süslü araçlarla şehri turladı.
Hükümet Meydanı'nda bir araya gelen ekipler, konvoy oluşturdu. Polis ekipleri, araçlarla şehrin cadde ve sokaklarını dolaştı.
Polis ekiplerinin geçişini, evlerinin balkon ve camlarından izleyen çocuklar alkışlarıyla destekledi.
Kaynak: AA