Ödemiş polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Büro Amirliği, bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.S. ve F.S. isimli karı-kocanın evinden yaklaşık 100 gram esrar maddesi, 3 adet bong, bir miktar metamfetamin, bir adet tüfek ve 5 bin lira nakit para ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S. ve F.S. isimli karı - koca, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İlçede bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini de edinen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, harekete geçerek ihbar edilen aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yapmış olduğu incelemede bulunan yaklaşık 50 gram metanfetamin, 90 gr esrar maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılacak hassas teraziye de el konuldu. Olayla ilgili V.T., İ.A. ve F.S. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA