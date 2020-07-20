Ödemiş polisi suçlulara göz açtırmadı
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Ödemiş polisi suçlulara göz açtırmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli markalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ödemiş polisi suçlulara göz açtırmadı
20.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:04

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli markalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı. Ekipler ilçenin birçok noktasında yaptığı uygulamalarda V.K. (36), Y.A. (23), N.Y. (32) ve A.F. isimli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Üzerlerinden uyuşturucu madde ve silah çıkan şahıslar gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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