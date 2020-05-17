HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü 2 lira ile açılan piyasa 50 kuruşa kadar düştü Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemi ilçesinde patates fiyatları çakıldı.

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü
17.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:23

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü

2 lira ile açılan piyasa 50 kuruşa kadar düştü

İZMİR - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemi ilçesinde patates fiyatları çakıldı. Yaklaşık 2 hafta önce 2 liradan açılan piyasa, hasadın artışıyla birlikte 50 kuruşa kadar düştü. Üreticiler, ithalat ve ihracat haberlerinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, patatesin tarlada 1,5 liranın altına düşmesi halinde zarar edeceklerini öne sürdü. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ödemiş Temsilcisi Özkan Akgün de pandemi dolayısıyla piyasanın olumsuz etkilendiğini ve patates tüketiminin azaldığını ifade ederek, "Böyle giderse üretici patatesten uzaklaşır dedi" dedi.

Ödemiş'te erkenci olarak tabir edilen elyaf altı patateslerin sökümü yaklaşık 2 hafta önce başladı. Adana patatesi ile birlikte piyasaya giren Ödemiş patatesi, ihracat ve ithalat haberleri ile birlikte belirsizlik içine girdi. Sıcakların da aniden bastırması ile telaşa düşen üreticiler, düşük fiyatlar nedeniyle ürünü hasat etmek istemiyor. Patates üreticiliği de yapan ziraat mühendisi Özkan Akgün de pandemi sürecinin tüm tarım üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, "İthalat ve ihracat tartışmaları ile üretici paniğe sürüklendi. Şimdi sıcaklar da aniden bastırınca üretici paniğe kapıldı. Üretim maliyetleri açısından bakıldığında tarla fiyatının 1,5 liranın altına düşmemesi gerekir. Tüketimde azalma söz konusu. AVM'lerin açılması ile tüketimin artacağı beklentisi var ama ben buna katılmıyorum" sözlerine yer verdi. Akgün konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu yıl patates iyi başlamadı. Pandemi süreci ile tarımsal üretimin daha çok aranır olacağını düşünürken, beklenilen olmadı. Tarımsal üretim pandemi sürecinden çok etkilendi. 'Mısır'dan patates ve soğan ithal ediliyor' haberleri de piyasayı olumsuz etkiledi. Ödemiş patatesi ile Adana patatesi hava şartları nedeniyle ayna anda söküme başlandı. Burada yapılabilecek en destek devletin patates üreticisini koruması olacaktır."

Üretici Hayri Coşkun, patates fiyatlarının çok dalgalı seyrettiğini belirterek, "2 hafta öncesine kadar piyasa 2 liradan açıldı. Fakat ani bir düşüşle bugün 50 kuruş civarında. Maliyetler çok yüksek. Patates üreticisinin para kazanabilmesi için fiyatların 1 lira 50 kuruştan aşağı düşmemesi gerekir" diye konuştu.

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Ekonomi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Ekonomi
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Ekonomi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ekonomi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Ziya Selçuk Süreyya Önder Mustafa Destici
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Şahan Gökbakar Bartu Küçükçağlayan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:50:38. #1.15#
title