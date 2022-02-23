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Ödemiş Kitap Günleri, başladı

AA, Turgay Konuralp - Kültür Sanat
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Ödemiş Kitap Günleri, başladı

Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen Ödemiş Kitap Günleri Fuarı, açılış töreniyle başladı.

Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen Ödemiş Kitap Günleri Fuarı, açılış töreniyle başladı.

Ödemiş Belediyesi Düğün ve Kongre Salonu'nda 40 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, kitapseverler büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, açılışta yaptığı konuşmada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır birçok etkinliği ertelemek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Ödemiş Kitap Günleri'ni çok önemsediklerini belirten Eriş, katılımcılara teşekkür etti.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Eriş'in de aralarında bulunduğu protokol, stantları gezdi.

Ödemiş Kitap Günleri Fuarı, 2 Mart'a kadar açık kalacak.

AA / Turgay Konuralp - Kültür Sanat

Ödemiş Belediyesi, Kongre, Düğün, Kitap, Kültür Sanat, Haberler

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