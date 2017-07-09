Ödemiş Karpuzu Müşteri Bekliyor

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki karpuz üreticileri, fiyatların çok düşmesi ve alıcı bulamamanın sıkıntısını çekiyor.



Ödemiş'teki karpuz üreticileri bu yıl fiyatların düşük olmasından ve arz talep dengesizliğinden şikayet etti. Eski İstasyon Mevkii'ndeki karpuz pazarında, sıcağın altında saatlerce müşteri bekleyen üreticiler, karpuzun kilosunun 20-25 kuruşa kadar düştüğünü dile getirdi. Bir traktör römorku dolusu karpuzu ancak 600-750 liraya satabildiklerini anlatan satıcılar, bu yıl sıcakların birden bastırmasıyla karpuzların aniden büyüdüğünü ve bollaştığını kaydetti. Pazarı ziyaret eden ve üreticilerin sorunlarını dinleyen Ödemiş Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Dinlenmez, Ödemiş'in karpuzu çok kaliteli olmasına karşın alıcının az olduğunu söyledi. Üreticilerin çektiği sıkıntının sıcakların birden bastırmasına bağlı olduğunu söyleyen Dinlenmez, şöyle dedi:



"Bu yıl ne yazıkki karpuz üreticilerinin tıpkı patates yetiştirenler gibi yüzü gülmüyor. Aşırı sıcakların birden gelmesi karpuzların bir anda yetişmesine sebep oldu. Bunların piyasaya sürülmesiyle de fiyatlar düştü. Üreticimiz çok mağdur. Çünkü yeterli alıcı yok. Bu şekilde giderse çiftçimiz yok olma noktasına gelecek. İlçemizde kabak aşılı karpuz üretilmiyor. Yalnızca çekirdek karpuz üretilir ve bu yüzden kalitelidir. Burada üreticimiz karpuzu 20-25 kuruşa satarken, büyük şehirlerde fiyatları 1 lirayı buluyor. Aradaki bu farkın üreticiye de yansımasını yetkililerden talep ediyoruz."



Zor günler geçirdiklerini dile getiren üreticilerden Muharrem Şendurur ise "Bu sene karpuzlar çok güzel ama fiyatlardan memnun değiliz. Yaptığımız masrafların karşılığını alamıyoruz. Ümit ederim ki, önümüzdeki günlerde piyasa düzelir. Geçen sene 40-50 kuruşa sattığımız karpuz bugün 25 kuruş" dedi.



- Ödemişizmir