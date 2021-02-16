Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2)

16.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:52

Karlı yolda seyreden araç İZMİR - İzmir'in Ödemiş İlçesinde, rakımı yüksek Bozdağ, Gölcük ve çeşitli merkezlerinde Ödemiş Belediyesi ekipleri kar küreme, tuzlama çalışmalarını geceden başlayarak bugün de devam etti.

Karlı yolda seyreden araç

İZMİR - İzmir'in Ödemiş İlçesinde, rakımı yüksek Bozdağ, Gölcük ve çeşitli merkezlerinde Ödemiş Belediyesi ekipleri kar küreme, tuzlama çalışmalarını geceden başlayarak bugün de devam etti. (2)

Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2)
Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2)
Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2)
Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Buse Varol Demet Şener Demet Akalın
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:56:07. #1.15#
title