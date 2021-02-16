Ödemiş'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tekrar başladı (2)
16.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:52
Karlı yolda seyreden araç İZMİR - İzmir'in Ödemiş İlçesinde, rakımı yüksek Bozdağ, Gölcük ve çeşitli merkezlerinde Ödemiş Belediyesi ekipleri kar küreme, tuzlama çalışmalarını geceden başlayarak bugün de devam etti.
Karlı yolda seyreden araç
İZMİR - İzmir'in Ödemiş İlçesinde, rakımı yüksek Bozdağ, Gölcük ve çeşitli merkezlerinde Ödemiş Belediyesi ekipleri kar küreme, tuzlama çalışmalarını geceden başlayarak bugün de devam etti. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp