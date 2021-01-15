Ödemiş'in turizm merkezleri Bozdağ ve Gölcük beyaza büründü
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Ödemiş'in turizm merkezleri Bozdağ ve Gölcük beyaza büründü

15.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:45
Ödemiş'in turizm merkezleri Bozdağ ve Gölcük beyaza büründü

Ege'nin turizm merkezlerinden Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu.

Ege'nin turizm merkezlerinden Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu.

Ödemiş'in bin 135 rakımlı Bozdağ Mahallesi ve bin 49 rakımlı Gölcük Mahallesi, kar yağışı ile beyaza büründü.

Gölcük Mahallesinde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada kar yağışını uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Kar yağışları, yeraltı sularının beslenmesi için çok faydalı. Bu sene biraz daha kar yağarsa susuzluğumuz giderilecek. Kar yağışı dolayısıyla Gölcük Mahallesi canlanmaya başladı. Dışarıdan insanlar merakından her gün geliyor." dedi.

Ödemiş'in Gölcük Mahallesine ailesiyle kar topu oynayamaya geldiklerini ifade eden 10 yaşındaki Ecrin Gençay da "Burada kar çok güzel. Abimle kar topu oynadık. Karın keyfini çok iyi çıkardık." dedi.

Aslı Kayabaş ise uzun süreden beri Gölcük ve Bozdağ'a kar yağmadığını ifade ederek kar yağdığını öğrenince bölgeye gelmeye karar verdiklerini belirtti.

Kayabaş, "Çocukların hem çıkma saati, ders aralarıydı. Onları eğlendirmek adına biz de Gölcük'e ziyarete geldik. Tabi merkezlere yağmadığı için biz de özlüyoruz ve oynamak istiyoruz. Ailecek çocuklarla beraber eğleniyoruz. Hem de pandeminin sıkıntılı sürecini hafifletmiş oluyoruz, malum çok fazla çıkamıyoruz. Onların okulda yapması gereken aktiviteleri biz biraz daha böyle sosyal mesafeyi de koruyarak doğada yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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