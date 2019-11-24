Ödemiş'in "garanti markalı" lor ve tulum peyniri tanıtıldı

24.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:08

Ödemiş Ticaret Odası tarafından "garanti markası" alınan "Ödemiş Teneke Tulum Peyniri" ve "Ödemiş Tulum Lor Peyniri"nin lansman toplantısı yapıldı.

Ahrandı Belediye Gazinosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş'in süt üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Tulum ve lor peynirle ilgili garanti belgesinin önemli olduğunu vurgulayan Dayıoğlu, "Her alanda yoğun bir şekilde üretimi arttırmakla birlikte artan üretimi çeşitlendirme inovasyon yaratmak, tulum peyniri dışında yeni şeyler üretmek zorundayız. Her şeyin üretilebildiği, korunabildiği belki de dünyadaki üretime yeniden katkıda bulunacak ürünlerde üretilebilir. Bu garanti belgesi kaliteye bir vesiledir." dedi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, "garanti markasının", "coğrafi işaretten" farklı olduğunu belirterek, "Garanti markasında coğrafi işaretteki süreç hepsi bire bir uygulanıyor. Sadece farkı garanti markayı biz yönetebiliyoruz. Süreç içerisinde ona daha fazla değer katabiliyoruz ve kontrol edebiliyoruz. İşte bu noktada da özellikle gıda güvenliği açısından, garanti markayı tüketmeleri ayrıca halkımızın önem arz ediyor. Bu ürünlerin garantörlüğünü de aynı zamanda Ticaret Odası olarak üstlenmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA