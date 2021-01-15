Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
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Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı

15.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:19
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Bozdağ ve Aydın Dağları eteklerindeki kırsal mahallerde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Küçük Menderes Havzası'nın uzun süredir beklediği kar yağışı, bugün geldi. Gece başlayan yılın ilk kar yağışı ile Bozdağlar ve Aydın Dağları eteklerindeki kırsal mahaller, beyaz örtüye büründü. Evlerin çatıları, araçların üzerleri ve ağaçların tepeleri ile yollar karla kaplandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 15 santimetreyi buldu. Karın yoğun olarak yağdığı Gölcük Yaylası ile Bozdağ Mahallesi bağlantı yollarıyla mahalle içi yollarda  sorun yaşanmaması için Ödemiş Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.


Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı
Ödemiş'e yılın ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ÖDEMİŞ (İzmir)

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