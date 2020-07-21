Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın
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Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın

Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın çıktı.

21.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:36

Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın çıktı.

Ödemiş Devlet Hastanesinin morg bölümünün çatısında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada hasta ve hasta yakınları hastaneyi hemen boşalttı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Korkutan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın

Kaynak: İHA

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