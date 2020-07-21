Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
21.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:23

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinden 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki sağlık çalışanının, tedbir amacıyla acil servise alındıkları öğrenildi.

Yangın çatıda hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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