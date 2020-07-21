Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın (2)- Yeniden İZMİR'de, Ödemiş İlçe Devlet Hastanesi morgunun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

İZMİR'de, Ödemiş İlçe Devlet Hastanesi morgunun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Ödemiş İlçe Devlet Hastanesi'nin morgunun çatısından, saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Hastane personeli ile bazı hasta ve yakınları dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Morg yakınında bulunan yoğun bakım ünitesi ve kadın doğum servislerindeki hastalar acil servise nakledildi.

Gökyüzüne siyah dumanlar yükselen yangında, diğer servislerde kalan hastalar da panik yaşadı.Kimi hasta ve hasta yakınları otoparka çıkarak söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.Alevlere iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Çatıdaki klima motorlarının elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlenen yangın, 20 dakikada söndürüldü.ACİL SERVİSTE DOĞUM YAPTIYangın nedeniyle kadın doğum servisinden acil servise nakledilen Duygu Kırkaya, bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, doğumun ardından servise alındığı bildirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özge ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, hastaneye gelip, yangın hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA