Başbakan Binali Yıldırım, "Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?" dedi.

Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Fransa'nın teröristlere kucak açtığını belirterek, dün Bosna'da akan kanları seyredenlerin, bugün Ortadoğu'da aynı şekilde Suriye'de akan kanları yine seyrettiklerini vurguladı.

İslam ve Türk düşmanlığı ile kin ve nefretlerini gizlemediklerine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Türkiye, teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik.

Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa, geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş. Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz."

Yıldırım, hain planlara boyun eğmediklerinin altını çizerek, "Türkiye'ye ihanet edenler şimdi kaçacak delik arıyorlar. Emperyalistlere maşa olanlar artık efendilerinin emir ve komutasına girmiştir. Ama bu ihanet artık uzun süre devam etmeyecek çünkü bu yüce millet kendi bağrından çıkardığı yiğit cumhurbaşkanını ve dik duran hükümetini bu ihanet şebekelerinin karşısında görecek. Bu zorbalara geçmişte pabuç bırakmadık, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimize sözümüz var, bu vatan uğrunda şehit düşen ana kuzularına sözümüz var. Bu vatanın tek bir taşını haine, kalleşe, alçağa çiğnetmedik, vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

16 yıldır kesintisiz büyüme

Türkiye'nin 16 yıldır AK Parti ile büyümeye, kalkınmaya devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti millet iradesine saygı göstermeyenleri, bu ülkenin insanlarına yasak üstüne yasak koyanları emekli eden partinin adıdır. AK Parti kalkınmanın, adaletin teminatıdır. AK Parti güçlü Türkiye'nin yüz akıdır. Bu yüzden milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı desteğini sürdürerek, artırarak devam ediyor. 15 yıl içerisinde AK Parti'nin önünü kesmek için neler yaptılar. Partimizi kapatmaya kalkmadılar mı? Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirmek istemediler mi, e-muhtıra ile cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek istemediler mi? 17-25 FETÖ darbe girişimizin yapmadılar mı? Bu da yetmedi, 15 Temmuz hain kanlı darbe girişimiyle FETÖ'cüler bu millete her türlü kötülüğü yapmadılar mı? Milletimiz sayesinde, sizlerin sayesinde önümüze çıkarılan her türlü engelleri aşa aşa bugünlere geldik. AK Parti milletle bütünleşmiş bir siyasi harekettir."

"Türkiye'ye de yakışan budur"

Türkiye'nin bütün hain girişimlere rağmen yükselmeye, büyümeye devam ettiğini, Türkiye'nin yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'ye de yakışan bu olduğunu söyledi.

"Hindistan'ı da Çin'i de en gelişmiş ülkeyi de geride bıraktık. Türkiye'yi karalamaya çalışan o çok bilmiş kuruluşların sesi soluğu kesildi." diyen Binali Yıldırım, "Buradan bu milletin, bu ülkenin gücünü göremeyenlere sesleniyorum. Türkiye sizleri yanıltmaya, şaşırtmaya devam edecek. Milletimizle, gençlerimizle el ele bütün bu oyunları bozduk, bozmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İzmir yatırımları

Yıldırım, Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren, Türkiye'ye öncelik eden İzmir'e küçük düşünmenin yakışmayacağını dile getirerek, AK Parti döneminde İzmir'e 45 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Ödemiş ilçesinin bu yatırımlardan payını aldığını aktaran Yıldırım, 92 kilometrelik Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunun tamamlanacağını, Osmanlı'dan bu yana el değmemiş demiryolu hattının da yenilendiğine işaret etti.

Başbakan Yıldırım, Ödemiş-Kiraz demiryolu hattının inşaatının başlayacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Tarım Kredi Kooperatif yem katkı maddeleri üretimi için Ödemiş'i seçti, Ödemiş'te fabrika kuruyor. Yüz milyon lira, Türkiye'nin ithal ettiği yem katkı maddeleri artık yerli imal edilecek. Ödemiş'te imal edilecek, böylece yem fiyatları aşağıya düşmüş olacak. Ayrıca 50 bin ton kapasiteli bir depolama alanını da burada yapacağız. Böylece Menderes Ovası'ndaki çiftçi kardeşlerimizin ürettiği hububatı buradan satın alacak. Fabrika içinde 100 kardeşimize de iş ve istihdam sağlanacak. Birazdan Türkiye'ye geçeceğimiz müjdeyi buradan verelim. Bu yem fabrikasından bir tane de Tire'ye yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Ödemiş ve Tire'de süt fabrikası da kurulacak. Hem Ödemişli çiftçi hem nakliyeci bu fabrikalardan ekmeğini çıkaracak."

Ödemiş-Köşk arasında yolun projesini yapacaklarını, yapımını da gerçekleştireceklerini belirten Yıldırım, Bozdağ üzerinden Manisa'ya giden yolu da iyileştireceklerini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, asla yeter demediklerinin altını çizerek, "Daha yapacak çok işimiz var, İzmir için, Türkiye için daha çok hizmet üreteceğiz." diye konuştu.

Ödemiş'te partilerini kongresini de yapacaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"AK Parti kongreleri heyecan demektir. AK Parti kongreleri coşku demektir, gelecek demektir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, gün birlik ve beraberlik günüdür. O zaman ne diyoruz Ödemiş için durmak yok, işimiz hizmet, gücümüz millet. Cumhuriyetin 100. yılına giderken İzmir'i daha yukarıya, daha ilk sıralara taşımaya hazır mısınız?"

(Bitti)