Başbakan Binali Yıldırım, tetanos, difteri gibi aşıların 2019 yılından itibaren Türkiye'de üretileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmirlilerle birlikte olmaktan gurur duyduğunu, memlekete gerçekleştirilen her eserin kendilerini daha çok üretmeye ve daha çok yatırım yapmaya sevk ettiğini, hizmet aşkını artırdığını belirtti.

Vatandaş mutlu oldukça mutlu olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz bu millete aşığız. Sevgili hemşehrilerim, sizlere hizmet etmeyi daima bir bahtiyarlık vesilesi olarak gördük, görüyoruz. 16 sene önce yola 'İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir.' diye çıktık . O gün bugün bu düsturla yol aldık, hizmet ettik, hizmet etmeye de devam ediyoruz. Sizler de sağ olun bize destek verdiniz. Gayret gösterdiniz ve AK Parti'yi bugünlere getirdiniz." dedi.

Yıldırım, önceliklerinin hep insan olduğunun altını çizerek, "İzmirli olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan şu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. İnsan deyince en önce sağlık akla geliyor. Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır bacılarım, kardeşlerim. Devletin de görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Bu gerçekten hareketle insanımıza gelişmiş sağlık hizmeti vermek için büyük bir değişim, dönüşüm başlattık. Sağlık alanında sağlık alanında çok önemli değişiklik, dönüşüm yaşadık." diye konuştu.

Sağlık yatırımları

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık sektöründe büyük hizmetler yapıldığını ifade eden Başbakan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"15 yıl içinde yatak sayısını 18 binden 108 bine çıkardık. 481 olan acil servis sayısını 2 bin 137'ye, 600 olan ambulans sayısını 4 bin 921'e çıkardık. İşte hizmetin adı bu. Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrupa'nın tamamından daha fazla altıncı seviye dijital sağlık hizmeti veriyoruz. Yenidoğan taramalarına 5 yeni tesis daha ilave ettik. Bebeklerimiz için çocuklarımız için dünyada ilk kez karekod destekli aşı takip sistemini hayata geçirdik. Engelsiz sağlık iletişim merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Biz sizlerle gurur duyuyoruz."

Aşılar Türkiye'de üretilecek

Yıldırım, sağlıkta Teletıp Sistemini hayata geçirdiklerini, artık Ödemiş'te çekilen bir tıbbi görüntünün ülkenin her yanında görüntülenebildiğini, ambulansta çekilen EKG'yi hekimlerin aynı anda yorumlayabildiğini, durmayacaklarını ve yola devam edeceklerini aktardı.

"Tetanos, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz." ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"İlaç sektöründe attığımız adımlarla 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Yerlileştirme projesiyle bugün tüketilen her kutu ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbi cihaz, görüntüleme cihazı üretimi ile ilaç üretimi ile birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Böylelikle ilaç sanayimizin biyoteknoloji ürünlerinde bir global üs haline geleceğimize inanıyorum."

Ege Bölgesi'nde ilk S

uda Doğum Merkezi

Hizmetlerini vatandaşın rızası ve duası için yaptıklarını vurgulayan Binali Yıldırım, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarına dikkati çekti.

Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin de bu amaçla hizmet vereceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Sizlere daha güzel hizmet sunmak için şu hastaneyi inşa ettik ve bugün de hizmete açıyoruz. İzmir Ödemiş Devlet Hastanemiz eski haliyle 11 bin metrekare alana sahipti, yeni açacağımız Ödemiş Hastanesi 32 bin metrekare alana sahip muhteşem bir hastane oldu. Ödemiş'in önceki hastanesinden tam 3 kat daha büyük. Hayırlı, uğurlu olsun. Hastane 52 milyona mal oldu, helal olsun. Yeni hizmet binası ile yatak sayısı da 1 yataklı 2 yataklı böylece toplam 300 yatağa sahip. Yoğun bakım yatak sayısı 26'dan 36'ya, ameliyathane sayısını 6'dan 8'e, doğumhane sayısı 3'ten 6'ya yükseldi. Ayrıca yeni hastanede Ege Bölgesi'nde İzmir'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz, Suda Doğum Merkezi bile kurduk bu hastanede. Palyatif bakım merkezinde faaliyete geçecek hastanede 62'si uzman hekim, 8'i diş hekimi olmak üzere toplamda diğer sağlık çalışanları ile 257 kişiye iş ve AŞ imkanı var. 335 yardımcı sağlık çalışanı var, 29 idari personel var. 233 de hizmet yoluyla çalışan olacak."

Milliyetçi anlayışlarının memleketin tamamını 81 milyon vatandaşı kuşatan bir anlayış olduğunu belirten Binali Yıldırım "Milliyetçiliğimiz bütün yurt, bütün Anadolu, Rumeli ve Trakya içindir. Biz Priştine'yi, Kosova'yı, Mostar'ı, Gümülcine'yi, Saraybosna'yı İzmir gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi yüreğimizde hissederiz. Balkanlar'da Ortadoğu'da oralara da yardım elimizi ihmal etmiyoruz. Bütün mazlumlara, bütün masumlara elimizi uzatırken ne yazık ki bazıları da katillere teröristlere el uzatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)