Ödemiş'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
27.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:06
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonundan Ödemiş istikametine dönmek isteyen Mehmet Kiremitçi (60) yönetimindeki 35 D 3791 plakalı otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine giden Ahmet T. (58) idaresindeki 35 AJP 301 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Mehmet Kiremitçi yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Kiremitçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp