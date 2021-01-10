Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
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Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı

10.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:57

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yahya Baltacı (66) yönetimindeki 35 CNV 22 plakalı otomobil, Ödemiş-İzmir kara yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi'nde yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

Sürücü Baltacı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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