Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
10.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:57
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yahya Baltacı (66) yönetimindeki 35 CNV 22 plakalı otomobil, Ödemiş-İzmir kara yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi'nde yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Sürücü Baltacı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp