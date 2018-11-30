Ödemiş Çiftine "Beşiz Bebek "Sürprizi

28 yaşındaki Sibel ve 42 yaşındaki Ekrem Ödemiş çifti tek çocuk beklerken beşiz bebek sahibi oldu. Genç anne, kimi hastanelerin çocukları "aldırın" demesine rağmen Türkiye'nin 4'üncü beşizlerini sağlıkla dünyaya getirirken çocukların ihtiyaçları ve bakımı için destek bekliyor.

28 yaşındaki Sibel ve 42 yaşındaki Ekrem Ödemiş çifti tek çocuk beklerken beşiz bebek sahibi oldu. Gittiği doktor kontrolünde beşiz bebek sahibi olacağını öğrendiğinde şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan genç anne, o günden sonra bebeklerini sağlıkla dünyaya getirebilmek için eşiyle birlikte yoğun çaba verdi. Anne Ödemiş, 29'uncu hafta geldiğindeyse Emsey Hospital'da 20 kişilik bir ekibin gerçekleştirdiği ameliyatla beşizlerini kucağına aldı. Türkiye'nin 4'üncü beşizleri olduğu belirtilen bebeklerin 3'ü kız 2'si erkek olarak dünyaya geldi. Kerem, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül isimlerini verdikleri bebekler ise erken doğdukları için yaklaşık 2 ay küvezde kalacak. En büyüğü 1 kilo 350 gram en küçüğü 1 kilo 180 gram olarak dünyaya gelen beşizler ise hastane çalışanlarının da ilgi odağı oldu. Anne ve baba küvezde bulunan beşizlerini kucaklarına alamasalar da her gün ziyaret ederek bebeklerinin sağlıkla hayata tutunmasının mutluluğunu yaşıyor. Tek çocuk beklerken bir anda 5 çocuk sahibi olan kirada oturan ve işsiz olan Kerem Ödemiş ise çocukların, bakımı ve ihtiyaçları konusunda yetkililerden destek bekliyor.

"İyi ki de aldırmadım, çok şükür bebeklerimi kucağıma aldım"

Hamileliğinin beşiz olduğunu öğrenince büyük şok yaşadığını aldırmasını tavsiye etmelerine rağmen çocuklarından vazgeçmediğini söyleyen anne Sibel Ödemiş, "Şok olduk hemen eşimi aradım gel dedim. Geldi o da şoktaydı kendine gelemedi, öğrendikten sonra çok sıkıntılar başladı. Üniversitesi hastaneleri bizi kabul etmedi bebekleri alın dediler. İyi ki de aldırmadım, çok şükür bebeklerimi kucağıma aldım, iyiler. Devletimizden yardım istiyorum özellikle bakıcı, çünkü tek başıma bakamam. Çok güzel bir duygu çocukları görünce insan daha bir mutlu oluyor. Rabbim olmayan herkese nasip etsin" dedi.

"Cumhurbaşkanı 3 tane çocuk istedi bizde 5 çocuk oldu"

Tek çocuk beklerken bir anda beş çocuk babası olduğunu ifade eden çocukların masrafı va bakımının kendilerini zorlayacağını bu konuda destek beklediklerini belirten baba Ekrem Ödemiş, "Beşizlere çok sevindim, mutlu oldum. Allah herkese versin korktuk, heyecanlandık ama kısmet. Bakmak biraz zor artık bir bakıcı tutacağız, başka çare yok. Cumhurbaşkanı 3 tane çocuk istedi bizde 5 çocuk, destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"En büyüğü 1 kilo 350 gram en küçüğü 1 kilo 180 gram"

Beşiz doğumunun kolay bir süreç olmadığını ancak çok başarılı bir doğum süreci gerçekleştiğin ifade eden Kadın Doğum Uzmanı Dr. Pınar Gökova, "29'uncu haftada bebeklerin sinyal vermesiyle doğuma aldık, sezeryan doğumla yaklaşık 20-25 dakika bir süreçti. Ekibimiz çok kalabalıktı, en büyüğü 1 kilo 350 gram en küçüğü 1 kilo 180 gram civarında bence çok iyi kiloları uzun bir süreç onları bekliyor. Bizde strese girdik geceleri uyuyamadık, acaba gece acil bir şey olur mu olmaz mı diye yatırarak takip ettik. İkiz üçüzlerde bile bazen bu haftaları göremiyoruz. Şans tabi ki her türlü beşiz böyle olmaz, ikiz gebelikler bile çok erken doğumlarla maalesef sonuçlanıyor" diye konuştu. - İSTANBUL