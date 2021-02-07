Ödemiş Bozdağ'da yüksekten düşerek yaralanan 2 kişiyi AFAD kurtardı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bozdağ'da zirveye tırmanırken yüksekten düşen 2 kişiyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ulaşarak kurtardı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bozdağ'da zirveye tırmanırken yüksekten düşen 2 kişiyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ulaşarak kurtardı.
Alınan bilgiye göre, 10 kişilik grup, sabah saatlerinde Bozdağ'da yürüyüşe çıktı. İkiye ayrılan gruptakiler farklı rotalarda yürüyüşe devam etti.
Zirveye çıkan gruptan 2 kişi, yüksekten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının araması üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine amfibik araçla giden ekipler, 2 yaralıya ulaştı.
AFAD, ekibi yaralıları zirveden indirerek ambulansa ulaştırdı.
Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan birinin ayağının kırıldığı, diğerinin ise sırtında ağrı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp