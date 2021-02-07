Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dağda zirve yürüyüşüne çıkan 5 amatör dağcıdan 2'si düşüp, yaralandı. AFAD ve jandarma operasyonuyla kurtarılan dağcılardan birinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Ödemiş Bozdağ'daki kayak merkezi yakınlarında yürüyüşe çıkan 5 amatör dağcıdan Yavuz Anılak (40) ve Rüştü Keyf (60), saat 14.00 sıralarında Çavdar mevkiine geldiklerinde sarp ve karla kaplı arazide, yaklaşık 200 metre yükseklikten halk arasında 'Açöldüren' olarak bilinen dere yatağına düşerek yaralandı. Yaralı dağcılar, mahsur kaldıkları yerde telefonla jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri yaralı Anılak ve Keyf'i kurtardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Anılak ve Keyf, sedye ile kayak merkezinin bulunduğu bölgeye götürüldü. Yaralı dağcılardan Yavuz Anılak, amfibik araçla, hazır bekletilen ambulansa Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu bildirilen diğer dağcı Rüştü Keyf için askeri helikopter istendi.Arama kurtarma çalışması için bölgeye giden jandarma, 3 kişilik bir amatör dağcı grubuna daha rastladı. Kısıtlamaya rağmen zirve yürüyüşüne çıktığı belirlenen amatör dağcılar, jandarma nezaretinde güvenli bir noktaya götürüldü. Amatör dağcılar hakkında, kısıtlama kurallarını ihlalden cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı