Ödemiş Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Ödemiş Belediyesindeki 151 memur için sosyal denge sözleşmesi imzalandı.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, toplu sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışanların emeğinin karşılığını almasına ve haklarını her zaman korumaya özen gösterdiklerini söyledi.



Mali güçlerinin elverdiği ölçüde personelin çalışma koşullarını ve özlük haklarının iyileştirdiklerini dile getiren Badem, "Memurlarımız için imzalanan denge sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.