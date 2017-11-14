Ödemiş Belediyesi YAPEX Fuarı'nda

Antalya Expo Center'da yapılacak fuarın bu yılki teması "Geleneksel Çarşılarda Koruma" oldu.



Tarihi Kentler Birliği'nin desteği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı iş birliği ile Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı 15-18 Kasım tarihlerinde Antalya'da açılıyor. Tarihi Kentler Birliği kurucu üyesi olan Ödemiş Belediyesi YAPEX 2017 fuarında stant açıyor.



Stantta Ödemiş ilçesinin tanıtımı ve restorasyon uygulanan yapılara yer verildi. Uluslararası boyutta yapılan fuara Tarihi Kentler Birliği üyesi birçok belediye stant açarak katılım sağlıyor. 4 gün sürecek fuar kapsamında Tarihi Kentler Birliği'nin 2016 Yılı Özendirme Yarışması ödül töreni yapılacak.