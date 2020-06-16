Ödemiş Belediyesi uçkunla mücadeleye başladı Ödemiş Belediyesi uçkunla mücadele çalışmalarına başladı. Ödemiş'in 99 mahallesinde 4 ekiple ilaçlama yapılacak.

Sıcak yaz günlerinde vatandaşların mağdur olmaması ve sinek-sivrisinek gibi haşerelerin çoğalmaması için Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce periyodik olarak akşam saatlerinde ilaçlama yapılacak. Kentin 99 mahallesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak devam edecek çalışmalarda 4 ekip görev yapıyor.

İpekböcekçiliği ve arıcılık faaliyetleri üretim takvimi göz önüne alınarak uçkunla mücadele çalışmalarının 15 Haziran'da başlatıldığını kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Sivrisinek, sinek gibi uçkunlara yönelik ilaçlamaya 15 Haziran yani bugün itibariyle başlıyoruz.Dört ekibimizle evimiz Ödemiş'in 99 mahallesinde haftalık programlar doğrultusunda ilaçlamalarımıza devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile bu mücadelede beraberiz. Akşam saatlerinde yapılacak çalışmalarımız rüzgarın ve yağışın olduğu günlerde maalesef ki mümkün olamayacak. Bu konuda halkımızın sabır ve anlayışına sığındık. Tarım ve Orman Bakanlığı izin vermedikçe ilaçlama yapmamız mümkün değildi. Bugünden itibaren yaz boyunca çalışmalarımız sürecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler