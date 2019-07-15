Ödemiş Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih günleri

Ödemiş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından kentte üniversite tercihini yapacak gençlere yardımcı olmak amacıyla İstanbul Okan Üniversitesi işbirliği ile tercih günleri düzenleyecek. Ödemiş Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek olan üniversite tercih günlerinde alanında uzman rehberlik öğretmenleri ile öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları sağlanacak.

18 Temmuz-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ödemiş Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek tercih günleri etkinliğinde rehber öğretmenler 10:30-17:30 saatleri arasındaöğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler