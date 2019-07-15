Ödemiş Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih günleri
Ödemiş Belediyesi Okan Üniversitesi işbirliği ile üniversite adaylarına tercihlerinde yardımcı olmak üzere 18- 30 Temmuz tarihleri arasında tercih günleri düzenleyecek.
Ödemiş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından kentte üniversite tercihini yapacak gençlere yardımcı olmak amacıyla İstanbul Okan Üniversitesi işbirliği ile tercih günleri düzenleyecek. Ödemiş Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek olan üniversite tercih günlerinde alanında uzman rehberlik öğretmenleri ile öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları sağlanacak.
18 Temmuz-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ödemiş Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek tercih günleri etkinliğinde rehber öğretmenler 10:30-17:30 saatleri arasındaöğrencilere ücretsiz hizmet verecek.
Kaynak: Bültenler
Emekliler sorunlarının çözümü için bildiri yayımladı: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi
Son Dakika Haberleri