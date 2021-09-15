Ödemiş Belediyesi'nde stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş Belediyesi'nde stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bültenler - Haberler | Güncel
Ödemiş Belediyesi'nde stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Ödemiş Belediyesi iş kazalarının önlenmesi ve çalışanlarının huzurlu ve güvenli bir şekilde çalışma hayatını sürdürmesi ve bilgilenmesi için eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye bünyesinde stajını sürdüren öğrencilere yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi düzenlendi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi'ne 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde iş yeri eğitimi için Ödemiş Belediyesi'nde staj yapan öğrenciler katıldı. Ödemiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kamil Sever ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sevda Aydın tarafından belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, meslek hastalıkları gibi konularda sunum eşliğinde bilgiler verildi. Eğitim sonunda test düzenlenerek öğrencilerin konuyla ilgili bilgileri ölçüldü. Başarılı olanlar için sertifika düzenlendi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Demet Özdemir Kaan Yıldırım Vildan Atasever
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ödemiş Belediyesi'nde stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:37:19. #1.17#