Ödemiş Belediyesi Kültür Sanat Kursları İçin Kayıtlar Başladı

Ödemiş Belediyesi bünyesinde çalışmaları sürdüren Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ile gitar, resim ve halk oyunları branşlarındaki kursların yeni dönem kayıtları başladı. Herhangi bir yaş sınırlaması olmayan kurslara kayıt Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Katılımcıların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden alacakları ilgili formu doldurarak, meclis kararına göre bir dönem boyunca geçerli olmak üzere belirlenen 20 TL ödemesi gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Konservatuarı öğretim görevlileri tarafından verilen eğitimler genelde hafta içi akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kurs Merkezi'nde yapılırken, halk oyunları kursu Kültür Merkezi Binasında yapılıyor. Çalışma takvimine göre; Pazartesi ve Çarşamba Resim Kursu, Salı akşamları Türk Sanat Müziği Korosu, Çarşamba akşamları Halk Oyunları, Perşembe akşamları Türk Halk Müziği Korosu ve Cuma Gitar çalışmaları yapılmaktadır.