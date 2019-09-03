Ödemiş Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı

03.09.2019 15:23

Bir aylık aranın ardından 23 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı, 21.00'da başlayıp 01.20'da sona ererken meclis üyeleri gündemdeki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

2019-2023 yıllarını kapsayan Ödemiş 5 yıllık İmar Programı taslağı ile ilgili İmar Komisyonu'nun kararı oybirliği ile kabul edilirken İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) "Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı mali destek programına bir adet proje ile başvurulması konusunda oybirliği ile Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e yetki verildi.

İŞKUR için bina tahsis edildi

Veliler Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait bir taşınmazın Mahalle Camii İmam-Hatibi lojmanı olarak kullanılmak üzere Ödemiş İlçe Müftülüğü'ne tahsis talebi oybirliği ile kabul edildi. Daha önce Ödemiş Kent Konseyi hizmet binası olarak kullanılan Emmioğlu Mahallesi'ndeki binanın İŞKUR hizmet noktası olarak İzmir Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 5 yıl süre ile tahsis talebi de oybirliğiyle meclisten geçti. Başkan Eriş, bu sayede vatandaşların İŞKUR ile ilgili işlemleri için Torbalı'ya gitmek zorunda kalmayacağını, Kiraz ve Beydağlı vatandaşlar için de büyük kolaylık olacağını dile getirdi.

Küçükavulcuk Mahallesi'nde içme suyu kuyusu açılması için bir taşınmazın İZSU'ya tahsis talebi oybirliği ile kabul edildi. Kiraz ve Beydağ ilçelerinin evsel nitelikli katı atıklarının aktarma istasyonu aracılığıyla Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisine taşınarak yönetiminin sağlanması amacıyla Çaylı Mahallesi'nde belediyeye ait olan 419 parsel numaralı taşınmazın "transfer istasyonu" olarak 25 yıl süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Eriş, Çaylı'da kesinlikle bir depolama olmayacağını, çevresindeki tüm hak sahiplerinden muvafakat alınarak belirlenen alanın sadece katı atıkların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait TIR'lara yüklenmesi için kullanılacağının altını çizdi.

Birgi'de otopark için Büyükşehir kamulaştırma yapacak

Birgi'deki otopark sorununa çözüm amacıyla bin 810 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine devir talebi oybirliği ile kabul edildi. Başkan Eriş, bu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Otopark alanı" içinde kaldığını hatırlatarak turizm bölgesi Birgi'nin otopark ihtiyacı için adımlar atılmaya başlandığını açıkladı.

Aydın Dağları üzerindeki Ova Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) türbin alanında kalan 64 metrekare ve 54 metrekare yüzölçümlü iki taşınmazın Hazine lehine devir talebi konusunda da oybirliği ile belediye encümenine yetki verildi.

"Mutlu Aile ve Çocuk Evi" olarak kullanılmak üzere Ödemiş İlçe Müftülüğüne tahsis edilen Üç Eylül Mahallesi Kantarcı Sokak'taki mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın tahsisinin iptali oybirliği ile kabul edildi. Başkan Eriş, müftülüğün çalışmalarında kullanılmak üzere daha geniş bir alan tahsis edeceklerini ifade ederek mevcut binanın kreş olarak hizmet vereceğini söyledi.

Belediyeye ait bazı taşınmazların ihtiyaç olan mali kaynağın sağlanması amacıyla satılması konusu oybirliği ile İmar ve Plan-Bütçe Ortak Komisyonu'na sevk edildi.

İZVAK üyeliği ile tanıtım hamlesi

Ödemiş Belediyesi'nin İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na üyeliği, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üyeliği oybirliği ile kabul edildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliklerine Başkan Mehmet Eriş ile birlikte meclis üyeleri Tülin Bozoğlu, Derya Coşkun ve Asuman Karakayaoğlu seçildi. Başkan Mehmet Eriş, İZVAK olarak da bilinen İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na üyeliğin kentin turizmde de tanıtılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ödemiş Belediyesi, SODEMSEN'E üye oldu

Ödemiş Belediyesi'nin Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na üye olması ise oyçokluğu ile kabul edildi. Başkan Eriş, başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na üyeliğin toplu sözleşme görüşmeleri açısından faydalı olacağını ifade etti.

''Ödemiş Belediyesi Konservatuvarı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'' de oybirliği ile kabul edildi. Başkan Eriş, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasını da göz önüne alarak konservatuar çalışmaları konusunda hız kazandıklarını, her yaştan Ödemişli'ye hitap edecek bir konservatuarı kente kazandıracaklarını belirtti.

Toplantıda ek gündem maddesi olarak DSİ'nin Rahmanlar Barajı için kamulaştıracağı taşınmaz listesi görüşüldü. Mülkiyeti belediyeye ait Dereuzunyer ve Derebebekler mahallelerinde bulunan 13 taşınmazın DSİ tarafından kamulaştırma bedeli ödenerek kamulaştırılması oybirliği ile kabul edildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde Başkan Mehmet Eriş ve meclis üyeleri kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutladılar. Eriş, tüm Ödemişlileri 35. Ödemiş Milli Fuarı'na ve 13 Eylül gecesine kadar düzenleyecekleri kültür-sanat etkinlikleri ve yarışmalara davet etti.

Eriş, son yılların en uzun süren belediye meclis toplantısında her konunun en iyi şekilde değerlendirildiğini ve meclis üyelerinin konularla ilgili görüşlerini ifade ederek ortak aklın oluşturulması için çalışıldığını belirterek alınan kararların Ödemişliler için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler