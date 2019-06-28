Ödemiş Belediye Başkanına sahnede doğum günü sürprizi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Türk halk müziği ve Türk sanat müziği kurslarındaki kursiyerlerin sertifikaları sahiplerine verilirken, koro sahnede Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e doğum günü sürprizi yaptı.

Ödemiş ilçesinde, belediye tarafından Türk halk müziği ve Türk sanat müziği, gitar kursu, halk oyunları kursu ve resim kursunun yıl sonu etkinlikleri, bu yıl iki ayrı program şeklinde düzenlendi. kurslarına devam eden kursiyerlerin yıl sonu sertifikaları, kültür merkezinde düzenlenen bir konserle sahiplerine verildi. Konsere, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahnede sürpriz

Konserin bir yerinde söz alıp küçük bir konuşma yapan Türk halk müziği korusu şefi Gazi Erdener Kaya, konser gününün özel bir gün olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Şimdi söyleyeceğimiz şarkı bu özel günün anısına olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından sürpriz bir şekilde söylenen "İyi ki doğdun başkan Eriş" sloganının ardından yeniden söz alan Kaya, "Bu özel günün başkan Eriş'in doğum günü ve Eriş ailesinin evlilik yıl dönümü" dedi ve Eriş'e çiçek sundu. Başkan Eriş, bu süpriz karşısında şaşırdı ve hatırlatma için teşekkür etti.

Bu sürprizin ardından koro, yıl boyunca almış oldukları eğitimde öğrendikleri birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. Konser sonunda koroları çalıştıran Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gazi Erdener Kaya ve Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erkan Aydın ile kursiyerlere sertifikaları verildi.

Başkanı Mehmet Eriş de, eğitici ve kursiyerlere teşekkür ederek, sanatın insan hayatını güzelleştiren önemli bir unsur olduğunu söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA