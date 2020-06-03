Ödemiş Adliyesinde normalleşme adımları Ödemiş Adliyesinde yargısal faaliyetlerin normalleşme süreci kapsamında gerekli önlemler alınarak yürütüleceği bildirildi.

Ödemiş Adliyesinde yargısal faaliyetlerin normalleşme süreci kapsamında gerekli önlemler alınarak yürütüleceği bildirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tutuklu işler dışındaki davaların duruşmaları 16 Haziran itibarıyla "Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu" doğrultusunda başlayacak.

Normalleşme süreci çerçevesinde adliye binasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma yolları ve alınacak tedbirlere ilişkin bilgilendirici afişler asıldı.

Adliye personeli ve adli hizmetlerden yararlananların kullanımı için kişisel koruyucu ekipman ile el dezenfektanı temin edildi.

Maske kullanımı için gerekli altyapının hazırlandığı adliyede özellikle duruşma salonları, kalem odaları, genel kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortak kullanım alanındaki koltuk, oturma grubu, sandalyelerin sosyal mesafe göz önüne alınarak düzenlendiği adliyede aynı anda en fazla 238 kişi bulunabileceği bildirildi.

Kaynak: AA