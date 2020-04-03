Ödemiş Adliyesinde koronavirüs tedbirleri
Ödemiş Adliyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
03.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:52
Ödemiş Adliyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, adliyedeki tüm personele Kovid-19 hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı, ayrıca hastalıktan korunma yöntemlerine ilişkin broşürler hazırlandı.
Tüm personele maske, eldiven dağıtıldı ve adliye binası dezenfekte edildi.
Bu önlemlerin dışında esnek dönüşümlü çalışma sistemine geçirilerek adliyedeki insan yoğunluğu azaltıldı.
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Kaynak: AA