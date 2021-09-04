Ödemiş 37. Milli Fuarı açıldı
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Ödemiş 37. Milli Fuarı açıldı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği ve bu yıl 37'ncisi gerçekleştirilen "Ödemiş 37. Milli Fuarı" açıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği ve bu yıl 37'ncisi gerçekleştirilen "Ödemiş 37. Milli Fuarı" açıldı.

İlçede Zafer Mahallesi'ndeki Fuar Alanı'nda 121 firma ve derneğin stantlarının bulunduğu fuarda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy Fuar, açılışta yaptığı konuşmada, Ödemiş'in ülke ekonomisine yaptığı katkı ve yarattığı katma değerin azımsanmayacak derecede olduğunu söyledi.

37 yıldır üretilen ürünlerin sergilendiğini aktaran Aksoy, "Ödemişliler bu birlikteliğe sahip çıktığınız ve bu organizasyonun arkasında durduğunuz için 37 yıldır buradayız." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş de bir festival ve fuar havasının yaşanması için 37 yıl önce atılan adımın Ödemiş Ticaret Odası önderliğinde atıldığını belirterek, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Fuar açılışının ardından türkü gecesinde, Türk halk müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk, sahne aldı.

Ödemiş 37. Milli Fuarı açıldı
Ödemiş 37. Milli Fuarı açıldı
Ödemiş 37. Milli Fuarı açıldı
Ödemiş 37. Milli Fuarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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