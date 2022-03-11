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Ödemeler dengesi (2)

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 516 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 766 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 516 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 766 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 766 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 352 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 104 milyon dolar geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ocakta 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 117 milyon dolar olmak üzere toplam 196 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 496 milyon dolar ve 84 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 83 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler ocak ayında net 942 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak2022 Ocak

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-1,776-7.112
1.İhracat14.81617.828
2.İthalat

16.724

26.161

Mal Dengesi-1.908-8.333
3.Hizmet Gelirleri2.7924.760
4.Hizmet Giderleri2.1363.129

Mal ve Hizmet Dengesi-1,252-6.702
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler749670
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler1.2991.030

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-1.802-7.062
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler26-50
B.SERMAYE HESABI-180
C.FİNANS HESABI-4.255-6.415
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi296334
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu521850
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi97714
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.153-52
11.1.Hisse Senetleri-293-352
11.2.Borç Senetleri5.446300
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi4,.824-3.494
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet00
12.3.Bankalar6.278-1.824
12.4.Diğer Sektörler-1.454-1.670
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.7983.171
13.1.Merkez Bankası1.3771.131
13.2.Genel Hükümet-36-84
13.3.Bankalar3.053-1.001
13.4.Diğer Sektörler-5963.125

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları2.461-697
D.NET HATA VE NOKSAN1.109-245

GENEL DENGE-3.570942
E.REZERV VARLIKLAR3.570-942
14.Resmi Rezervler3.570-942
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
(Bitti)

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ocak, Ekonomi, Haberler

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