Ödemeler dengesi (2)

ARALIK, IĞDIR (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 739 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 10 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 739 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 10 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, aralıkta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 1 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 226 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 72 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 3 milyar 711 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 364 milyon dolar artış, Türk Lirası cinsinden ise 526 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 838 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon dolar ve 1 milyar 692 milyon dolar net kullanım, bankalar ise 243 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler aralık ayında 13 milyar 781 milyon dolar net azalış gözlendi.

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2017 yılından itibaren birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2017'de 312 milyon dolar, 2018'de 162 milyon dolar, 2019'da 145 milyon dolar, 2020'de 52 milyon dolar ve 2021'in Ocak-Kasım dönemi için 527 milyon dolar şeklinde değişti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):