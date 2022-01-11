Ödemeler dengesi (2) - Haberler Ekonomi
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Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 359 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 446 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 359 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 446 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 446 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 938 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 446 milyon doları ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları kasımda 1 milyar 212 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 301 milyon dolar ve 129 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 273 milyon dolar net kullanım yaptı.

Resmi rezervlerde ise kasım ayında 2 milyar 831 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Kasım2021 Kasım2021 Ocak-Kasım
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-32.096-2.681-10.816
1.İhracat150.80021.820202.588
2.İthalat185.29925.295226.564

Mal Dengesi-34.499-3.475-23.976
3.Hizmet Gelirleri31.7255.13251.257
4.Hizmet Giderleri20.7753.21627.818

Mal ve Hizmet Dengesi-23.549-1.559-537
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler5.26265436.000
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler14.3881.52917.109

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-32.311-2.545-11.646
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler215-136830
B.SERMAYE HESABI-29-2-65
C.FİNANS HESABI1.862-1.052-28.298
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.7355435.328
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.21090211.610
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.5684651.436
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-10.259-9814.207
11.1.Hisse Senetleri-4.524938-433
11.2.Borç Senetleri-5.735-1.9194.640
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5022.01013.792
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet33016
12.3.Bankalar-981-1.6863.194
12.4.Diğer Sektörler1.450-3.69610.582
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.9924.14933.037
13.1.Merkez Bankası12.68014.778
13.2.Genel Hükümet-547-1295.967
13.3.Bankalar12829695.672
13.4.Diğer Sektörler-5.4233.30816.620

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-33.987-1.63117.417
D.NET HATA VE NOKSAN-4.6094.46219.694

GENEL DENGE38.596-2.831-37.111
E.REZERV VARLIKLAR-38.5962.83137.111
14.Resmi Rezervler-38.5962.83137.111
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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