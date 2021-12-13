Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 55 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 240 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 806 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 691 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 399 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon dolar, 61 milyon dolar ve 328 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 480 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):