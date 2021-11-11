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Ödemeler dengesi (2)

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 86 milyon dolarlık, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 219 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 86 milyon dolarlık, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 219 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 86 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 219 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 62 milyon dolarlık net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 189 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 26 milyon dolar ve 2 milyar 250 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 408 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları eylülde 760 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 392 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 765 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 373 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili eylülde bankalar 745 milyon dolar ve genel hükümet 131 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 540 milyon dolar net geri kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise eylül ayında 5 milyar 589 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Eylül2021 Eylül2021 Ocak-Eylül
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-28.3131.652-11.738
1.İhracat117.62220.870160.045
2.İthalat146.97221.893180.357
Mal Dengesi-29.350-1.023-20.312
3.Hizmet Gelirleri24.5666.75539.438
4.Hizmet Giderleri16.7583.08122.520
Mal ve Hizmet Dengesi-21.5422.651-3.394
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler5.0495755.060
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler11.8421.61214.200
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-28.3351.614-12.534
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2238796
B.SERMAYE HESABI-25-2-62
C.FİNANS HESABI6.470-2.183-31.084
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.0124384.228
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.1991.5249.828
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.669535455
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-15.1261.7546.898
11.1.Hisse Senetleri-5.65762-1.316
11.2.Borç Senetleri-9.4691.6928.214
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1593708.617
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet331916
12.3.Bankalar2.695-6805.148
12.4.Diğer Sektörler-2.5691.0313.453
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.29724827.658
13.1.Merkez Bankası12.510-64.781
13.2.Genel Hükümet-471-1316.167
13.3.Bankalar2.644-8175.332
13.4.Diğer Sektörler-7.3861.20211.378
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-34.8083.83319.284
D.NET HATA VE NOKSAN-7.8261.75613.516
GENEL DENGE42.634-5.589-32.800
E.REZERV VARLIKLAR-42.6345.58932.800
14.Resmi Rezervler-42.6345.58932.800
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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