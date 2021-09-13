Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 93 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 1 milyar 774 milyon dolar ve diğer sektörler 195 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 467 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 84 milyon dolar olmak üzere toplam 301 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili temmuzda bankalar 43 milyon dolar ve genel hükümet 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 6 milyar 700 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):