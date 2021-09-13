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Ödemeler dengesi (2)

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 93 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 1 milyar 774 milyon dolar ve diğer sektörler 195 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 467 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 84 milyon dolar olmak üzere toplam 301 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili temmuzda bankalar 43 milyon dolar ve genel hükümet 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 6 milyar 700 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Temmuz2021 Temmuz2021 Ocak-Temmuz

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-23.215-683-13.744
1.İhracat89.41516.539120.384
2.İthalat109.64319.523136.802

Mal Dengesi-20.228-2.984-16.418
3.Hizmet Gelirleri16.9935.26924.840
4.Hizmet Giderleri14.0952.32115.656

Mal ve Hizmet Dengesi-17.330-36-7.234
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.5815414.051
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9.1491.24311.228

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-22.898-738-14.411
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-31755667
B.SERMAYE HESABI-18-19-38
C.FİNANS HESABI2.933-4.884-19.722
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.4463902.246
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.9721.4205.825
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi721-129-365
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-14.1681.8043.520
11.1.Hisse Senetleri-4.437-93-1.901
11.2.Borç Senetleri-9.7311.8975.421
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-7.243-2.0926.582
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet1403
12.3.Bankalar68-3385.995
12.4.Diğer Sektörler-7.325-1.754584
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.187-17118.840
13.1.Merkez Bankası11.779-824.715
13.2.Genel Hükümet-362231-16
13.3.Bankalar8384955.995
13.4.Diğer Sektörler-10.068-8158.146

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-26.1664.1825.940
D.NET HATA VE NOKSAN-5.2352.5188.024

GENEL DENGE31.401-6.700-13.964
E.REZERV VARLIKLAR-31.4016.70013.964
14.Resmi Rezervler-31.4016.70013.964
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

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