Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 796 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 796 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 796 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 823 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, haziranda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 28 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 237 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 620 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 500 milyon dolar ve diğer sektörler 790 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları haziranda 1 milyar 253 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 214 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 339 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 125 milyon dolar net düşüş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili haziranda bankalar 400 milyon dolar ve diğer sektörler 393 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 84 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise haziran ayında 8 milyar 840 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):