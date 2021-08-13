Ödemeler dengesi (2)
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Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 796 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 796 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 796 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 823 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, haziranda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 28 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 237 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 620 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 500 milyon dolar ve diğer sektörler 790 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları haziranda 1 milyar 253 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 214 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 339 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 125 milyon dolar net düşüş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili haziranda bankalar 400 milyon dolar ve diğer sektörler 393 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 84 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise haziran ayında 8 milyar 840 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Haziran2021 Haziran2021 Ocak-Haziran
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-21.226-1.127-13.601
1. İhracat74.66919.628103.920
2. İthalat92.93521.227117.286

 Mal Dengesi-18.266-1.599-13.366
3. Hizmet Gelirleri14.7484.13318.764
4. Hizmet Giderleri12.1452.62213.136

 Mal ve Hizmet Dengesi-15.663-88-7.738
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.1603773.510
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler8.3321.3989.985

 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-20.835-1.109-14.213
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-391-18612
B.SERMAYE HESABI-20-1-19
C.FİNANS HESABI6.994-7.020-12.168
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9422221.856
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.1821.0184.378
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-1.117327-139
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-13.8183.1501.780
11.1. Hisse Senetleri-3.97028-1.808
11.2. Borç Senetleri-9.8483.1223.588
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-6.8313429.579
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet1303
12.3. Bankalar2.020-1.2065.558
12.4. Diğer Sektörler-8.8641.5484.018
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-3.3643.74317.306
13.1. Merkez Bankası11.2183.4774.797
13.2. Genel Hükümet-40684-263
13.3. Bankalar-2.386-6604.511
13.4. Diğer Sektörler-11.7908428.261

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-28.2405.892-1.452
D.NET HATA VE NOKSAN-1.8782.9488.716

GENEL DENGE30.118-8.840-7.264
E.REZERV VARLIKLAR-30.1188.8407.264
14. Resmi Rezervler-30.1188.8407.264
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58'den işlem görüyor
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