Ödemeler dengesi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 123 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları nisanda net 2 milyar 503 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 386 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar 336 milyon dolar ve genel hükümet 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Nisan2021 Nisan2021 Ocak-Nisan
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-14.154-1.712-9.576
1.İhracat51.83618.64968.156
2.İthalat65.29720.16276.647

Mal Dengesi-13.461-1.513-8.491
3.Hizmet Gelirleri11.7143.00311.429
4.Hizmet Giderleri8.5952.1928.809

Mal ve Hizmet Dengesi-10.342-702-5.871
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.0715482.600
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler5.5941.8066.752

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-13.865-1.960-10.023
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-289248447
B.SERMAYE HESABI-16-1-22
C.FİNANS HESABI9.159-332440
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5735411.319
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.6785972.732
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.091456-150
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-6.615-1.078-2.265
11.1.Hisse Senetleri-2.930-123-1.935
11.2.Borç Senetleri-3.685-955-330
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-4.892-7528.947
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet1303
12.3.Bankalar411-2.4195.833
12.4.Diğer Sektörler-5.3161.6673.111
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-7.4501.0589.209
13.1.Merkez Bankası99311.380
13.2.Genel Hükümet-97-79-363
13.3.Bankalar-1.060-3994.181
13.4.Diğer Sektörler-7.2861.5354.011

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-23.329-1.381-10.038
D.NET HATA VE NOKSAN-1.7991987.181

GENEL DENGE25.1281.1832.857
E.REZERV VARLIKLAR-25.128-1.183-2.857
14.Resmi Rezervler-25.128-1.183-2.857
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sarp Akkaya Selçuk Balcı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ödemeler dengesi (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 10:53:11. #1.14#

title