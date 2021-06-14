Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 123 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları nisanda net 2 milyar 503 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 386 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar 336 milyon dolar ve genel hükümet 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):