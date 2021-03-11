Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 194 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 194 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 194 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 4 milyar 830 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 924 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 857 milyon dolar ve 3 milyar 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 5 milyar 919 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 1 milyar 478 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 532 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyar 10 milyon dolar net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, ocakta bankalar 291 milyon dolar, genel hükümet 36 milyon dolar ve diğer sektörler 256 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ocakta 3 milyar 570 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):