Ödemeler dengesi (2)
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Ödemeler dengesi (2)

11.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:02
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 194 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 194 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 194 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 4 milyar 830 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 924 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 857 milyon dolar ve 3 milyar 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 5 milyar 919 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 1 milyar 478 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 532 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyar 10 milyon dolar net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, ocakta bankalar 291 milyon dolar, genel hükümet 36 milyon dolar ve diğer sektörler 256 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ocakta 3 milyar 570 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak2021 Ocak
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-2.033-1.867
1. İhracat14.87214.826
2. İthalat18.18916.739
Mal Dengesi-3.317-1.913
3. Hizmet Gelirleri3.9992.421
4. Hizmet Giderleri2.4261.966
Mal ve Hizmet Dengesi-1.744-1.458
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler586749
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9691.221
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-2.127-1.930
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler9463
B.SERMAYE HESABI-8-18
C.FİNANS HESABI2.140-1.632
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi160306
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu989500
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi580172
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-6425.002
11.1. Hisse Senetleri-333-293
11.2. Borç Senetleri-3095.295
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.3425.660
12.1. Merkez Bankası00
12.2. Genel Hükümet130
12.3. Bankalar2.1035.985
12.4. Diğer Sektörler226-325
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5952.268
13.1. Merkez Bankası31.377
13.2. Genel Hükümet4-36
13.3. Bankalar1.0372.626
13.4. Diğer Sektörler-449-1.699
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-4.181-253
D.NET HATA VE NOKSAN1.2473.823
GENEL DENGE2.934-3.570
E.REZERV VARLIKLAR-2.9343.570
14. Resmi Rezervler-2.9343.570
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri00
(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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