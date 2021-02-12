Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 836 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Aralık 2020'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 836 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 5 milyar 209 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, aralıkta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 269 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 997 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 722 milyon dolar ve 2 milyar 255 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 5 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 182 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise 425 milyon dolar net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, aralıkta bankalar 559 milyon dolar, genel hükümet 129 milyon dolar ve diğer sektörler 604 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise aralıkta 6 milyar 734 milyon dolar net artış gözlendi.

Yıl sonu güncellemeleri

TCMB'nin "Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2016'dan itibaren ikincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2016'da 181 milyon dolar, 2017'de 71 milyon dolar, 2018'de 147 milyon dolar, 2019'da 341 milyon dolar ve 2020'nin ocak-kasım döneminde 1 milyar 152 milyon dolar olarak güncellendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):