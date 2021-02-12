Ödemeler dengesi (2)
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Ödemeler dengesi (2)

12.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:34
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 836 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 836 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Aralık 2020'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 836 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 5 milyar 209 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, aralıkta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 269 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 997 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 722 milyon dolar ve 2 milyar 255 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 5 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 182 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise 425 milyon dolar net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, aralıkta bankalar 559 milyon dolar, genel hükümet 129 milyon dolar ve diğer sektörler 604 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise aralıkta 6 milyar 734 milyon dolar net artış gözlendi.

Yıl sonu güncellemeleri

TCMB'nin "Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2016'dan itibaren ikincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2016'da 181 milyon dolar, 2017'de 71 milyon dolar, 2018'de 147 milyon dolar, 2019'da 341 milyon dolar ve 2020'nin ocak-kasım döneminde 1 milyar 152 milyon dolar olarak güncellendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Aralık2020 Aralık2020 Ocak-Aralık
A-CARİ İŞLEMLER HESABI6.759-3.210-36.724
1. İhracat182.24617.601168.245
2. İthalat198.99720.945206.123

 Mal Dengesi-16.751-3.344-37.878
3. Hizmet Gelirleri63.5903.58934.424
4. Hizmet Giderleri28.0622.94524.784

 Mal ve Hizmet Dengesi18.777-2.700-28.238
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler6.3316356.795
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler19.1741.22515.564

 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi5.934-3.290-37.007
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler82580283
B.SERMAYE HESABI34-7-39
C.FİNANS HESABI-5.016-9.217-8.177
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.9435043.102
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu9.2661.3407.733
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.70323220
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu3.2565.232-5.273
11.1. Hisse Senetleri406269-4.255
11.2. Borç Senetleri2.8504.963-1.018
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi8.775-1.149-802
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet110033
12.3. Bankalar6.045-2.871-3.005
12.4. Diğer Sektörler2.6201.7222.170
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8.9152.0238.237
13.1. Merkez Bankası2.542-212.678
13.2. Genel Hükümet-920129-423
13.3. Bankalar-1.502478136
13.4. Diğer Sektörler8.7951.418-4.154

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları11.8096.000-28.586
D.NET HATA VE NOKSAN-5.485734-3.276

GENEL DENGE-6.324-6.73431.862
E.REZERV VARLIKLAR6.3246.734-31.862
14. Resmi Rezervler6.3246.734-31.862
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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