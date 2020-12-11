Ödemeler dengesi (2)
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Ödemeler dengesi (2)

11.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:26
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 27 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 27 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 270 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 50 milyon dolar ve diğer sektörler 650 milyon dolar net borçlanma yaptı. Bu dönemde, genel hükumet de 2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ekim ayında bankalar 1 milyar 995 milyon dolar, genel hükümet 52 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Ekim2020 Ekim2020 Ocak-Ekim
A-CARİ İŞLEMLER HESABI9.649-273-31.055
1. İhracat150.81717.219134.743
2. İthalat162.95118.486165.369

 Mal Dengesi-12.134-1.267-30.626
3. Hizmet Gelirleri54.1323.62227.344
4. Hizmet Giderleri22.4172.04620.758

 Mal ve Hizmet Dengesi19.581309-24.040
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler5.0465415.586
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler15.5651.15412.843

 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi9.062-304-31.297
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler58731242
B.SERMAYE HESABI37-1-29
C.FİNANS HESABI-911-2.8521.537
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.3642762.211
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.4403035.373
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi3.675-139-434
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu1.3752.756-12.350
11.1. Hisse Senetleri62-146-5.803
11.2. Borç Senetleri1.3132.902-6.547
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7.411-1.309-2.344
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet2033
12.3. Bankalar5.706-4.823-1.406
12.4. Diğer Sektörler1.7033.514-971
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.546-1.3794.873
13.1. Merkez Bankası5455412.564
13.2. Genel Hükümet-1.026-52-530
13.3. Bankalar-2.741-1.930-769
13.4. Diğer Sektörler8.768549-6.392

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları10.5972.578-32.621
D.NET HATA VE NOKSAN-4.4771.605-5.830

GENEL DENGE-6.120-4.18338.451
E.REZERV VARLIKLAR6.1204.183-38.451
14. Resmi Rezervler6.1204.183-38.451
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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