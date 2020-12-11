Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 27 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 270 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 50 milyon dolar ve diğer sektörler 650 milyon dolar net borçlanma yaptı. Bu dönemde, genel hükumet de 2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ekim ayında bankalar 1 milyar 995 milyon dolar, genel hükümet 52 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):