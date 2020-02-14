Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, geçen yılın aralık ayında 281 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, geçen yılın aralık ayında 281 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, geçen yılın aralık ayında 281 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 871 milyon dolar net çıkış kaydetti.
Aynı dönemde yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 89 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 12 milyon dolarlık net alış yaptı.
Yurt dışında tahvil ihraçlarıyla ilgili Aralık 2019'da bankalar 206 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 272 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 333 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili Aralık 2019'da genel hükümet 45 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 13 milyon dolar ve 3 milyar 27 milyon doları net geri ödeme yaptı.
Resmi rezervlerde ise geçen yılın aralık ayında 539 milyon dolar net azalış yaşandı.
Yıl sonu güncellemeleri
TCMB açıklamasına göre, "Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2015'ten itibaren dış ticaret, hizmetler, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.
Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini, dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.
"Özel Ticaret Sistemi"ne göre açıklanan dış ticaret istatistiklerinin "Genel Ticaret Sistemi"ne dönüşümü çerçevesinde, hali hazırda serbest bölge düzeltmelerini içeren uyarlama kalemlerine, antrepolar kaynaklı ihracat ve ithalat verileri de Türkiye İstatistik Kurumu'ndan elde edilerek 2013'ten itibaren yansıtıldı.
Yapılan güncellemeler neticesinde "Net Hata ve Noksan" kalemi, 2013'te 660 milyon dolar, 2014'te 1 milyar 337 milyon dolar ve 2018'de 1 milyar 124 milyon dolar artış gösterirken, 2015'de 19 milyon dolar, 2016'da 1 milyar 694 milyon dolar, 2017'de 280 milyon dolar ve 2019'un ocak-kasım döneminde ise 1 milyar 929 milyon dolar düşüş kaydetti.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Aralık
|2019 Aralık
|2019 Ocak-Aralık
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-28.261
|-2.798
|1.674
|1.
|İhracat
|178.507
|15.582
|182.059
|2.
|İthalat
|221.528
|18.984
|200.735
|Mal Dengesi
|-43.021
|-3.402
|-18.676
|3.
|Hizmet Gelirleri
|48.628
|3.330
|53.764
|4.
|Hizmet Giderleri
|22.797
|1.930
|22.227
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-17.190
|-2.002
|12.861
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|6.132
|824
|6.331
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|18.057
|1.911
|18.844
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-29.115
|-3.089
|348
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|854
|291
|1.326
|B.
|SERMAYE HESABI
|62
|-2
|19
|C.
|FİNANS HESABI
|2.572
|220
|-3.392
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|3.649
|322
|2.879
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|13.023
|603
|8.385
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|3.147
|1.213
|4.520
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|32
|342
|3.408
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-1.131
|89
|406
|11.2.
|Borç Senetleri
|1.163
|253
|3.002
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|9.758
|1.053
|10.202
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|110
|108
|110
|12.3.
|Bankalar
|7.311
|415
|5.955
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.337
|530
|4.137
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|927
|1.423
|9.200
|13.1.
|Merkez Bankası
|4.366
|2.000
|2.542
|13.2.
|Genel Hükümet
|-822
|45
|-996
|13.3.
|Bankalar
|-12.571
|569
|-1.438
|13.4.
|Diğer Sektörler
|9.954
|-1.191
|9.092
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-30.771
|-3.020
|5.085
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|20.394
|2.481
|1.239
|GENEL DENGE
|10.377
|539
|-6.324
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-10.377
|-539
|6.324
|14.
|Resmi Rezervler
|-10.377
|-539
|6.324
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)