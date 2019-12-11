Ödemeler dengesi (2)

11.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler ekimde hisse senedi piyasasında 492 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 929 milyon dolar net satış yaptı.

TCMB tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 729 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 492 milyon dolar ve 929 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, ekimde bankalar 1 milyar 670 milyon dolar, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 2 milyar 150 milyon dolarlık net girişin gerçekleştiği ekim ayında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 58 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise 978 milyon dolarlık net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, ekimde bankalar 2 milyar 207 milyon dolar, genel hükümet 27 milyon dolar ve diğer sektörler 304 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ekim ayında 1 milyar 871 milyon dolar net giriş gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Ekim 2019 Ekim 2019 Ocak-Ekim A- CARİ İŞLEMLER HESABI -26.675 1.549 4.819 1. İhracat 144.335 16.457 150.431 2. İthalat 184.893 17.381 164.440 Mal Dengesi -40.558 -924 -14.009 3. Hizmet Gelirleri 42.227 5.187 46.571 4. Hizmet Giderleri 19.182 1.772 18.344 Mal ve Hizmet Dengesi -17.513 2.491 14.218 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.960 492 5.046 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 14.631 1.566 15.296 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -27.184 1.417 3.968 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 509 132 851 B. SERMAYE HESABI 64 -1 22 C. FİNANS HESABI 5.622 131 1.171 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.154 317 2.320 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.423 765 7.066 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.706 -447 3.644 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.316 -3.176 1.389 11.1. Hisse Senetleri -1.397 -492 62 11.2. Borç Senetleri 81 -2.684 1.327 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 15.041 -2.530 9.400 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 26 1 2 12.3. Bankalar 12.214 -3.915 5.904 12.4. Diğer Sektörler 2.801 1.384 3.494 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.172 -380 5.738 13.1. Merkez Bankası 5.104 2 545 13.2. Genel Hükümet -666 -27 -1.063 13.3. Bankalar -7.126 -1.143 -2.457 13.4. Diğer Sektörler 7.860 788 8.713 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -32.233 1.417 3.670 D. NET HATA VE NOKSAN 17.076 454 2.450 GENEL DENGE 15.157 -1.871 -6.120 E. REZERV VARLIKLAR -15.157 1.871 6.120 14. Resmi Rezervler -15.157 1.871 6.120 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Kaynak: AA

(Bitti)