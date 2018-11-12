Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 827 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 186 milyon dolar artarak 827 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 904 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 71 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 274 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 26 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 47 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 4 milyar 812 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 467 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 991 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 5 milyar 177 milyon dolar ve Genel Hükümet 321 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 38 milyon dolar net kullanımda bulundu.

Resmi rezervlerde eylülde 3 milyar 476 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Eylül 2018 Eylül 2018 Ocak-Eylül A- CARİ İŞLEMLER HESABI -31.291 1.830 -29.992 1. İhracat 121.630 15.075 128.210 2. İthalat 162.617 15.900 169.142 Mal Dengesi -40.987 -825 -40.932 3. Hizmet Gelirleri 32.999 5.234 36.575 4. Hizmet Giderleri 17.414 1.743 17.585 Mal ve Hizmet Dengesi -25.402 2.666 -21.942 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.704 618 4.499 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.484 1.556 12.896 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -33.182 1.728 -30.339 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.891 102 347 B. SERMAYE HESABI 18 -1 57 C. FİNANS HESABI -33.951 4.889 4.258 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.825 239 2.783 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.760 1.066 8.115 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -1.121 564 1.496 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 22.557 -340 -1.624 11.1. Hisse Senetleri 2.963 -71 -1.352 11.2. Borç Senetleri 19.594 -269 -272 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.870 2.161 13.213 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet -209 3 29 12.3. Bankalar 2.488 2.360 11.513 12.4. Diğer Sektörler -409 -202 1.671 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.208 -2.651 6.743 13.1. Merkez Bankası -171 3.987 4.928 13.2. Genel Hükümet -888 -321 -566 13.3. Bankalar 690 -6.269 -4.827 13.4. Diğer Sektörler 6.577 -48 7.208 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 2.678 -3.060 -34.193 D. NET HATA VE NOKSAN -3.147 -416 17.307 GENEL DENGE 469 3.476 16.886 E. REZERV VARLIKLAR -469 -3.476 -16.886 14. Resmi Rezervler -469 -3.476 -16.886 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)