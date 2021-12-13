Ödemeler dengesi (1)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ekim ayında 93 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 156 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, geçen yılın ekim ayında 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu yılın aynı döneminde 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 7 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de ekimde 2020'nin aynı ayına göre 1 milyar 336 milyon dolar artarak 3 milyar 25 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 190 milyon dolar artarak 985 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın ekim ayında 29 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu yılın ekim ayında 132 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu. Öte yandan, eylül ayına ilişkin cari işlemler fazlası 1 milyar 625 milyon dolardan 1 milyar 674 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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