Ödemeler dengesi (1) - Haberler Ekonomi
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Ödemeler dengesi (1)

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Ödemeler dengesi (1)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 652 milyon Dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın eylül ayında 3 milyar 270 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 581 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de eylülde 1 milyar 428 milyon dolar artarak 2 milyar 983 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre 509 milyon dolar artarak 1 milyar 37 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, 159 milyon dolar azalarak 38 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu. Öte yandan, ağustos ayına ilişkin cari işlemler fazlası 528 milyon dolardan 814 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

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